شهيدان متأثرين بإصابتيهما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين و”القسام” تتبنى عملية الأغوار

جنين/سما/

أعلن مساء اليوم الأحد عن استشهاد الشابين صبحي أحمد صبحي البظ (36 عاما) من مدينة جنين، والمعتقل الجريح كفاح عصام ضبايا (34 عاما)، من مخيم جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، باستشهاد الشاب البظ، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي.

وكان 5 شبان استشهدوا بقصف الاحتلال مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين يوم الثلاثاء الماضي (6 آب الجاري)، فيما أصيب 6 آخرون بالشظايا والرصاص، منهم الشاب البظ، الذي أعلن عن استشهاده اليوم.

كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، أنها تبلغت باستشهاد المعتقل الجريح كفاح ضبايا، من مخيم جنين، متأثرا بإصابته.

وكان ضبايا والشابان جهاد جمال محمد حسين، وحمادة فراحتي، قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتم اعتقالهم، في السادس من شهر آب الجاري خلال اقتحامها قرية كفر قود ومحاصرتها منزلا، كما استشهد الشابان وليد جمال محمد حسين (33 عاما) وخضر حسين خضر أبو قطنة (33 عاما) وتم احتجاز جثمانيهما.

وباستشهاد ضبايا والبظ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 622 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ليل الأحد، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطن إسرائيلي، ظهر الأحد، بالقرب من مستوطنة “ميحولا” بغور الأردن.

وقالت الكتائب في بيان: “تمكن مجاهدو القسام في الضفة الغربية ظهر اليوم من الإجهاز على أحد الجنود الصهاينة من مسافة الصفر قرب مغتصبة “ميحولا” بالأغوار الشمالية وعادوا إلى قواعدهم بسلام”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت، ظهر الأحد، عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون في مستوطنة” ميحولا”.

وبينت قناة “كان” الإسرائيلية أن القتيل في عملية الاغوار هو المستوطن “يوناتان دويتش ” 20 عام، من مدينة بيسان المحتلة، وهو جندي بوحدة “ماجلان” وخرج من قطاع غزة منذ اسبوعين.

وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية أن المقاومين تجولوا لدقائق على الطريق السريع بحثاً عن أهداف سهلة نسبياً، حتى أطلقوا النار على مركبة توقفت على جانب الطريق وقتلوا سائقها.

وذكرت القناة 14: السيارة التي تم تنفيذ العملية بواسطتها هي سيارة “إسرائيلية” تم فحصها لمعرفة ما إذا كانت مسروقة.