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نتنياهو لا يثق في فريقه للتفاوض..مسؤول اسرائيلي: يمكن التوصل إلى تهدئة وهذه فرصة اخيرة

الأحد 11 أغسطس 2024 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لا يثق في فريقه للتفاوض..مسؤول اسرائيلي: يمكن التوصل إلى تهدئة وهذه فرصة اخيرة



القدس المحتلة/سما/

اكد مسؤول إسرائيلي على أهمية القمة المقبلة، ووصفها بأنها لحظة زمنية مصيرية لجهة التوصل إلى اتفاق تهدئة.

وأوضح بحسب القناة 13 العبرية أن "هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وإعادة المختطفين أحياء. نافذة الفرصة حاسمة للإفراج عن المختطفين. الوسطاء يفقدون الاهتمام والولايات المتحدة تدخل الانتخابات".

يأتي ذلك فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعرب عن ثقته في فريقه المفاوض الذي من المفترض أن يمثله وحكومته في القمة المقبلة في قطر. وقال مؤخراً في محادثات داخلية: "ليس لدي أي ثقة في قدرة فريق التفاوض على التوصل إلى اتفاق جيد".

في غضون ذلك تثير حماس أيضا صعوبات، وطالبت في بيان نشرته مساء اليوم الوسيطين قطر ومصر: "تقديم خطة لتنفيذ مخطط الرئيس بايدن دون تغييرات وإضافات". ووضعت حماس هذا الطلب شرطا لمشاركتها في القمة الخميس المقبل، لأنه "لا جدوى من الذهاب إلى جولات أخرى من المفاوضات ستستغرق وقتا من دون ضمان تنفيذ الخطوط الأصلية".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، إلى أن "هذه فرصة نادرة وفريدة من نوعها للتوصل إلى اتفاق، وفي نافذة زمنيّة حرجة، تجعل من الممكن التوصل إلى النتيجة المرجوة لجميع الأطراف".

في هذه المرحلة، لا تزال هناك العديد من القضايا مفتوحة في الطريق إلى الصفقة. ولم تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاقات بشأن القضايا الأساسية، بما في ذلك عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، والسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، فضلا عن عدد الاسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم وهويتهم.

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