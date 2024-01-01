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ضباط بجيش الاحتلال الاسرائيلي لـ "هاليفي": الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر

الأحد 11 أغسطس 2024 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضباط بجيش الاحتلال الاسرائيلي لـ "هاليفي": الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة الـ"14" العبرية أن ضباطا من جيش الاحتلال الإسرائيلي قاتلوا في قطاع غزة وجهوا رسالة لرئيس الأركان "هرتسي هاليفي"، أكدوا من خلالها أن الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر.

وأضاف الضباط في الرسالة: "مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن النصر قريب، ونحن الذين أتينا من الميدان نعلم جيدا أن الوضع لا يزال بعيدا عن النصر".

وأشارت الرسالة: "لا تزال لدى المقاومة قدرات عابرة للحدود ومسيرات، وبنية تحتية ضخمة للأنفاق".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الشعور بالإحباط يسود "هيئة الأركان العامة" للاحتلال بسبب الإشكاليات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي بغزة، لغياب الهدف السياسي الواضح من الحرب.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن "مجلس وزراء الاحتلال لم يحدد هدفًا طويل الأمد؛ مما أدى إلى إحباط الجنرالات"، الأمر الذي دفعهم للقول "لا توجد قرارات واضحة، ونحن نقاتل بلا هدف وعالقون في الوضع الراهن".

واعترف لواء المدرعات بأنهم يواجهون "حماس" التي تعمل بمنطق عسكري منظم، وتستخدم تكتيكات الفرق الصغيرة واستراتيجيات الحفاظ على قوتها القتالية"، وفقا للصحيفة.
وقالت إن جيش الاحتلال "اضطر إلى تفعيل ألوية الاحتياط في غزة؛ بسبب التوترات المتزايدة في الشمال ونقص القوات في الجنوب بسرعة".

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