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الحكومة الإسرائيلية تصادق على حظر قناة "الميادين"

الأحد 11 أغسطس 2024 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تصادق على حظر قناة "الميادين"



القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح وزير الاتصالات الاسرائيلي، "شلومو كرعي"، لحظر قناة "الميادين" اللبنانية.

وفي أعقاب قرار الحكومة، قام "كرعي" بالتوقيع على أوامر بمصادرة المعدات الخاصة بالقناة، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت بث القناة وأنشطتها في إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في قرار ظل ساريا حتى قبل بضعة أسابيع.

ومع انتهاء مفاعيل القرار السابق، عمل كرعي على إصدار قرار جديد عن الحكومة بعد إصدار "وجهة نظر مهنية" من جهات أمنية وموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وورد في قرار حظر القناة أنه جاء بناء على "أنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة لمنع أي هيئة إذاعية أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الأمن على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة".

وذكر أنه "بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث".

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