الرئيس بايدن يُحذر إيران من مهاجمة إسرائيل ردًا على اغتيال هنية بكلمة واحدة: لا تفعلوها..

واشنطن / وكالات /

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة لإيران بكلمة واحدة، قائلا “لا تفعلوا”، وذلك حين سأله صحفيون أثناء مغادرته الكنيسة مساء امس السبت، عن الرسالة التي يريد أن تصل إلى طهران وسط تكهنات بأنها سترد على لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إسماعيل هنية، وذلك إعلام أمريكي.

وكان بايدن أعرب قبل أيام عن أمله في أن تتراجع إيران عن تهديداتها بالانتقام لاغتيال هنية.

يأتي ذلك وسط ترقب دولي للرد الإيراني، الذي ما زالت سيناريوهاته غير واضحة، بينما عززت واشنطن قواتها في المنطقة، وأعلنت أنها ستنشر مزيداً من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية.