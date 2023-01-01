الجيش الإسرائيلي يطالب سكان أحياء جديدة بخانيونس لإخلائها فورًا تمهيدا لقصفها ودخولها

غزة/سما/

امر الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت- الأحد، سكان عدد من الأحياء بمدينة خانيونس، بإخلائها، من أجل استهدفها.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: “نداء عاجل إلى السكان الذين لم يخلوا بعد من أحياء مركز المدينة، الشيخ ناصر، بربخ ومعن في بلوكات (53، 54 ،55، 103)، سوف تعمل القوات بقوة ضد هذه العناصر (المقاومة) في هذه المناطق”.

وقال الجيش في البيان: “من أجل أمنكم، عليكم إخلاء هذه المناطق فوراً إلى المآوي المعروفة في المنطقة الإنسانية”.

وادعى الجيش أن “كتائب القسام التابعة لحركة حماس تواصل إطلاق الصواريخ من هذه المناطق، باتجاه منطقة غلاف غزة (جنوب)”.

يأتي ذلك، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بمجزرة في مدرسة التابعين بمدينة غزة، فجر السبت، أودت بحياة 100 شخص وأصاب العشرات بينهم أطفال.

وباستهداف مدرسة “التابعين” يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة على مدار الأيام الـ10 الماضية، لـ 7 مدارس ما خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وفق رصد مراسل الأناضول.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.