  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الابيض قلق من قصف مدرسة التابعين بغزة

السبت 10 أغسطس 2024 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الابيض قلق من قصف مدرسة التابعين بغزة



واشنطن / وكالات /

عبّر البيت الأبيض عن "قلق عميق" إزاء تقارير وقوع إصابات بين المدنيين جرّاء غارة إسرائيلية على مجمع يضم مدرسة في غزة، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الإسرائيليين لتقديم مزيد من التفاصيل بعد قولهم إنهم استهدفوا مسؤولين كبار في "حماس".

وزعم البيت الأبيض، في بيان صحافي، أن حماس تستخدم المدارس كمواقع للتجمع والتوجيه، مضيفا: "لكننا قلنا أيضا مرارا وتكرارا بوجوب اتخاذ إسرائيل تدابير لتقليل أذى المدنيين.

وتابع البيان: "لا يزال عدد كبير جداً من المدنيين يقتلون ويجرحون. وهذا يؤكد الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق تبادل الأسرى الذي نعمل بلا كلل لتحقيقه".

الأكثر قراءة اليوم

رسالة “حازمة” من السنوار لمصر بشأن شروط “حماس” الثابتة لعقد أي صفقة تبادل ..

"معاريف" : صواريخ أمريكية فتاكة استخدمت في مجزرة المصلين.. حرارتها تصل إلى 7 آلاف درجة

موقع عبري :الأردن وقطر والسعودية مترددة بالانضمام لقوّة “حفظ السلام” والهدف إعادة السلطة لغزة

مشاهد مثيرة لكمين كتائب “القسام” فتك بجنود إسرائيليين في حي “تل الهوا” غرب مدينة غزة..

مصادر اسرائيلية : صفقة تبادل الأسرى المحتملة قد تُنفذ في غضون أيام بعد اجتماع الخميس

إعلام أمريكي: الرئيس الإيراني يُعارض توجيه ضربة مباشرة لإسرائيل تحسبا لاندلاع حرب شاملة

أطراف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سيجتمعون في 15 أغسطس بالقاهرة أو الدوحة..

الأخبار الرئيسية

الحركة تزداد قوةً وشعبية.."وول ستريت": سياسة الاغتيالات تأتي بنتائج عكسية لصالح حماس

"واللا" العبري : الابسوع الاخطر منذ 7 اكتوبر .. تهدئة في غزة او حرب اقليمية شاملة..

الهجوم الأكبر منذ 7 اكتوبر ..حزب الله يطلق عشرات المسيرات المفخخة باتجاه المستوطنات الشمالية

"معاريف" : صواريخ أمريكية فتاكة استخدمت في مجزرة المصلين.. حرارتها تصل إلى 7 آلاف درجة

أكثر من 100 شهيد في مجزرة مروعة نفذها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة وسط مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية