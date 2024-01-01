البيت الابيض قلق من قصف مدرسة التابعين بغزة

واشنطن / وكالات /

عبّر البيت الأبيض عن "قلق عميق" إزاء تقارير وقوع إصابات بين المدنيين جرّاء غارة إسرائيلية على مجمع يضم مدرسة في غزة، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الإسرائيليين لتقديم مزيد من التفاصيل بعد قولهم إنهم استهدفوا مسؤولين كبار في "حماس".

وزعم البيت الأبيض، في بيان صحافي، أن حماس تستخدم المدارس كمواقع للتجمع والتوجيه، مضيفا: "لكننا قلنا أيضا مرارا وتكرارا بوجوب اتخاذ إسرائيل تدابير لتقليل أذى المدنيين.

وتابع البيان: "لا يزال عدد كبير جداً من المدنيين يقتلون ويجرحون. وهذا يؤكد الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق تبادل الأسرى الذي نعمل بلا كلل لتحقيقه".