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الحركة تزداد قوةً وشعبية.."وول ستريت": سياسة الاغتيالات تأتي بنتائج عكسية لصالح حماس

السبت 10 أغسطس 2024 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة تزداد قوةً وشعبية.."وول ستريت": سياسة الاغتيالات تأتي بنتائج عكسية لصالح حماس



واشنطن / وكالات /


أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، أن عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد قادة حركة حماس خلال السنوات الماضية، لم تؤثر على الحركة ولم تمكنّها من القضاء عليها، بل أتت بنتائج عكسية.

وأضافت الصحيفة أن سياسة إسرائيل في اغتيال قيادات حماس المؤثرة، ظنا منها أنها ستحقق رسالة الردع وكسر شوكة الحركة من خلال تصفية كوادرها، أظهرت نتائج عكسية.

وأوضحت الصحيفة أن مع أي عملية اغتيال تثبت حماس أنها لديها القدرة علي إعادة تجميع صفوفها بمهارة فائقة، بالإضافة إلي قدرتها علي تعيين قادة جدد أكثر صرامة وحرصا علي محاربة إسرائيل، وهذا ظهر جليا في إسناد رئاسة حماس إلى يحيى السنوار بعد اغتيال هنية في طهران وصالح العاروري في لبنان.

وذكرت الصحيفة أن مكاسب أخرى تجنيها حماس كلما تعرضت لهجوم إسرائيلي عنيف، وأن حضورها يزداد قوة وشعبية وتأثيرا، ونتيجة لهذه المعطيات يشكك الجيش الإسرائيلي في قدرته علي القضاء عسكريا علي حركة حماس.

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