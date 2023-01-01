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الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن في أعقاب مجزرة مدرسة "التابعين"

السبت 10 أغسطس 2024 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن في أعقاب مجزرة مدرسة "التابعين"



الجزائر / وكالات /

طلبت الجزائر عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل، في أعقاب ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفه لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي في نيويورك، أن طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتي "بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة في غزة".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين"، موضحا أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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