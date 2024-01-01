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الهجوم الأكبر منذ 7 اكتوبر ..حزب الله يطلق عشرات المسيرات المفخخة باتجاه المستوطنات الشمالية

السبت 10 أغسطس 2024 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهجوم الأكبر منذ 7 اكتوبر ..حزب الله يطلق عشرات المسيرات المفخخة باتجاه المستوطنات الشمالية



القدس المحتلة/سما/

أطلق حزب الله، اليوم السبت، سربًا من الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عشرات المسيرات أطلقها حزب الهه نحو الجليل والجرمق وطبريا والجولان المحتلين.

وذكر الاعلام العبري، أنه تم تفعيل القبة الحديدية، بعد إطلاق صفارات الانذار في المستوطنات الشمالية.

الصحفي الاسرائيلي، باراك رافيد، قال: إن "صفارات الانذار دوت في الشمال لمدة 20 دقيقة تقريبًا بشكل متواصل، عقب  إطلاق طائرات مسيرة من لبنان".

وانفجرت عدد من الطائرات المسيرة في مهبط "روش بينا" قرب مدينة صفد المحتلة، كما واندلعت حرائق في المكان، بحسب وسائل إعلام عبرية، التي أشارت إلى أن نجمة داوود الحمراء "الاسرائيلية" تتعامل مع خمسة إصابات بجروح خطيرة.

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