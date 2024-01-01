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إصابة 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في بيت فوريك

السبت 10 أغسطس 2024 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في بيت فوريك



رام الله/سما/

أصيب مساء اليوم السبت 4 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس.

 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان رسمي  بإصابة طفلين يبلغان من العمر 14  و16 عاما، إلى جانب شابين بالرصاص الحي في الأطراف، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة.

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وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت خلال اقتحامها البلدة الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه المواطنين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم السبت، قرية دير ابزيع غربي مدينة رام الله، فيما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت دير ابزيع، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي ذات السياق هاجمت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم السبت مركبات الفلسطينيين قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المستوطنين احتشدوا قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.

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