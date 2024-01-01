ضبط 87 عملة ورقية مزيفة من فئة 100 دولار في جنين

جنين/ سما/

ضبطت الشرطة اليوم مجموعة من العملات الورقية المزيفة من فئة 100 دولار في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات للشرطة عن وجود شخص بحوزته مواد مخدرة وعملة مزيفة داخل منزله في إحدى بلدات المحافظة، تحركت قوة من فرع إدارة مكافحة المخدرات بإسناد الشرطة الخاصة والأمن الوطني إلى منزله بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وبتفتيشه أصولا تم ضبط 87 عملة ورقية نقدية مزيفة .

وأكدت التحفظ على المشتبه فيه والتحرز على المضبوطات لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.