  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأسلحة أميركية وأوروبية

السبت 10 أغسطس 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأسلحة أميركية وأوروبية



نيويورك/ وكالات/

 قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إنه في أكبر مخيمات الاعتقال وأكثرها عارا في القرن الحادي والعشرين، تقوم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين في حي واحد، ومستشفى واحد، ومدرسة واحدة، بأسلحة أميركية وأوروبية.

وأضافت ألبانيز في تصريح لها عبر فحيتها على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وسط عدم اكتراث كل "الأمم المتحضرة".

وأشارت إلى أن تاريخ إسرائيل في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج "طويل، ولا يمكن أن يبقى دون حساب".

وتابعت: "أدنت مع خبراء آخرين من الأمم المتحدة تصاعد العنف في الشرق الأوسط، والجولة الأخيرة من عمليات القتل والاغتيال خارج نطاق القضاء، من لبنان إلى إيران، والتي قد ترقى أيضا إلى أعمال عدوانية".

وشددت ألبانيز على ضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءا من الطريق إلى السلام.


 

الأكثر قراءة اليوم

رسالة “حازمة” من السنوار لمصر بشأن شروط “حماس” الثابتة لعقد أي صفقة تبادل ..

أبو عبيدة: القسام تبايع السنوار وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته ...

البيت الأبيض يصف تصريحات سموتريتش بالسخيفة والمهينة

"معاريف" : صواريخ أمريكية فتاكة استخدمت في مجزرة المصلين.. حرارتها تصل إلى 7 آلاف درجة

استشهاد المسؤول الأمني لحركة حماس في مخيم عين الحلوة بغارة اسرائيلية

أطراف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سيجتمعون في 15 أغسطس بالقاهرة أو الدوحة..

مشاهد مثيرة لكمين كتائب “القسام” فتك بجنود إسرائيليين في حي “تل الهوا” غرب مدينة غزة..

الأخبار الرئيسية

"معاريف" : صواريخ أمريكية فتاكة استخدمت في مجزرة المصلين.. حرارتها تصل إلى 7 آلاف درجة

أكثر من 100 شهيد في مجزرة مروعة نفذها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة وسط مدينة غزة

إعلام أمريكي: الرئيس الإيراني يُعارض توجيه ضربة مباشرة لإسرائيل تحسبا لاندلاع حرب شاملة

محذرا من "مصادمات كبرى".. السيستاني يندد "بمجزرة التابعين" ويدعو للضغط لوقف الحرب بغزة

موقع عبري :الأردن وقطر والسعودية مترددة بالانضمام لقوّة “حفظ السلام” والهدف إعادة السلطة لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية