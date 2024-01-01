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الأردن تفند مزاعم إسرائيل بشأن الكوليرا في مياه نهر اليرموك

السبت 10 أغسطس 2024 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تفند مزاعم إسرائيل بشأن الكوليرا في مياه نهر اليرموك



عمان / وكالات/

 أكدت الحكومة الأردنية أن مياه نهر اليرموك غير ملوثة، مشيرة إلى وجود فحوصات مخبرية دورية وفق برنامج محدد. وذلك بعد وقف إسرائيل لاستيراد الفواكه والخضروات من الأردن بسبب الكوليرا.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين إن لجانا مختصة في وزارت المياه والري/سلطة المياه والزراعة والصحة توصلت إلى أن برامج مراقبة مصادر المياه والتأكد من نوعيتها وسلامة مياه نهر اليرموك ومياه قناة الملك عبد الله سليمة ومطابقة لمواصفة المياه الأردنية وخلوها تماما من أية مؤشرات ملوثة خاصة "الكوليرا".

وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بإجراء عدد من الفحوصات على المياه المستخدمة بالزراعة في عدد من المختبرات ولم يسجل وجود "الكوليرا الممرضة" بالمياه، إضافة لعينات التربة والأشجار المثمرة.

وأشار الوزير إلى أن برامج مراقبة مصادر المياه والتأكد من نوعيتها سواء للشرب أو الزراعة ترتكز على ضمان الرقابة الصارمة على نوعية المياه من المصدر إلى المستخدم ومراقبتها وحمايتها، مؤكدا سلامة المياه والمزروعات الأردنية وتلبيتها للمتطلبات والمعايير العالمية سواء الصحية أو البيئية أو الغذائية.

ونوه المبيضين بأن إجراءات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية يتولاها القطاع الخاص، مشددا على أن الحكومة بدورها ستتخذ كل الإجراءات التي يتيحها مبدأ المعاملة بالمثل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق وقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن مؤقتا حتى فحص المحاصيل الزراعية ومعرفة المياه المستخدمة لريها بعد اكتشاف بكتيريا الكوليرا في مصب نهر اليرموك.

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