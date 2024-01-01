  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلام أمريكي: الرئيس الإيراني يُعارض توجيه ضربة مباشرة لإسرائيل تحسبا لاندلاع حرب شاملة

السبت 10 أغسطس 2024 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام أمريكي: الرئيس الإيراني يُعارض توجيه ضربة مباشرة لإسرائيل تحسبا لاندلاع حرب شاملة



طهران/ وكالات/

 أفادت تقارير بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يعارض توجيه الحرس الثوري الإيراني ضربة مباشرة لإسرائيل، تحسبا لاندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وزعمت وسائل إعلام أمريكية وجود “انقسام في طهران بشأن كيفية الرد على اغتيال هنية إسماعيل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس”، مشيرة إلى “إصرار كبار قادة الحرس الثوري على توجيه ضربة مباشرة إلى تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية، مع التركيز على القواعد العسكرية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين”.
وبحسب التقارير، فإن بزشكيان اقترح استهداف قواعد إسرائيلية “سرية” في دول مجاورة لإيران، مشيرة إلى أن إيران استهدفت في السابق ما وصفتها “قواعد تجسس” تابعة للـ”موساد” الإسرائيلي في كردستان العراق.
من ناحية أخرى، نفى مصدر مطّلع لوكالة “تسنيم” الإيرانية، وجود أي خلافات بين كبار المسؤولين في إيران، بشأن مسألة الانتقام لدماء إسماعيل هنية، من إسرائيل.
ووصفت الوكالة الإيرانية، الحديث عن وجود خلاف بين القادة الإيرانيين بأنها “عملية نفسية كاذبة تقوم بها وسائل الإعلام الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن “مسؤولا أمنيا مطّلع نفى أي خلاف في هذا الأمر (الانتقام لدماء هنية) على المستوى الاستراتيجي للنظام فحسب، بل هناك إرادة وإجماع وتوافق في وجهات النظر، غير مسبوق، بين مسؤولي البلاد خلال السنوات الماضية على تنفيذ هذا الإجراء”.

وأوضح المسؤول الإيراني المطّلع أن “طريقة تنفيذ هذا العمل يتم اتخاذها على أعلى المستويات وفي المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه الرئيس أيضا”، وفق “سبوتنيك”.
وفي وقت سابق، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، “محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل” في قطاع غزة.
وقالت البعثة في بيان لها: “أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله “حماس” سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير”، في إشارة إلى مقتل هنية.
وأضافت: “لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل”.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري: ارتفاع مُخيف ولا يتوقف في حصيلة القتلى والإصابات الخطيرة بصفوف الجيش ..

رسالة “حازمة” من السنوار لمصر بشأن شروط “حماس” الثابتة لعقد أي صفقة تبادل ..

سكاي نيوز : حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي لهذه الأسباب…

البيت الأبيض يصف تصريحات سموتريتش بالسخيفة والمهينة

أبو عبيدة: القسام تبايع السنوار وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته ...

صحيفة عبرية تزعم : ايران وحزب الله يعيدان النظر في مهاجمة اسرائيل

استشهاد المسؤول الأمني لحركة حماس في مخيم عين الحلوة بغارة اسرائيلية

الأخبار الرئيسية

"معاريف" : صواريخ أمريكية فتاكة استخدمت في مجزرة المصلين.. حرارتها تصل إلى 7 آلاف درجة

أكثر من 100 شهيد في مجزرة مروعة نفذها الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة وسط مدينة غزة

محذرا من "مصادمات كبرى".. السيستاني يندد "بمجزرة التابعين" ويدعو للضغط لوقف الحرب بغزة

موقع عبري :الأردن وقطر والسعودية مترددة بالانضمام لقوّة “حفظ السلام” والهدف إعادة السلطة لغزة

أطراف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سيجتمعون في 15 أغسطس بالقاهرة أو الدوحة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية