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مصر: المجازر في غزة دليل قاطع على غياب إرادة إسرائيل لإنهاء الحرب

السبت 10 أغسطس 2024 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: المجازر في غزة دليل قاطع على غياب إرادة إسرائيل لإنهاء الحرب



القاهرة/ سما/

قالت وزارة الخارجية المصرية إن "المجازر بغزة وقتل الفلسطينيين عمدا دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب"، وذلك عقب ساعات من قصف إسرائيل لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولى موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها.

وأكدت مصر، أنها سوف تستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دولياً، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهت من معوقات.

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