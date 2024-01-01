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طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

السبت 10 أغسطس 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة



غزة / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول المعدل العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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