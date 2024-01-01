309 ايام للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى ..

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٠٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة مروعة في مسجد داخل مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ المصلين بصلاة الفجر ما ادى لاستشهاد اكثر من مئة مواطن على الاقل اضافة إلى عدد كبير من المصابين.

واستمرت عملية انتشال الشهداء والجرحى لأكثر من ساعتين.

وادى القصف إلى اختراق جثامين الشهداء والمصابين حيث نقلوا إلى المشفى المعمداني بغزة.

كما استشهد ستة مصابين و12 جريحًا في قصف منزل لعائلة أبو خليفة في جباليا البلد شمالي القطاع

جنوب قطاع غزة

وارتقى خمسة وعشرون شهيدا على الاقل في يوم دام في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين في قصف لمنزل لعائلة ابو معمر جنوب المدينة بينهم الصحفي في تلفزيون فلسطين تميم معمر .

كما استشهد ستة مواطنين بينهم خمسة من عائلة السوسي احدهم بعمل في قناة الأقصى في قصف لخيمة غرب المدينة.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان منطقة القرارة شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة شرق خان يونس ادت لنزوح عشرات الآلاف منّ المواطنين.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شهيدين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسط القطاع

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف منزل لعائلة حمادة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى اربعة شهداء بينهم ثلاث أطفال بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو غزة" في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا لعائلة أبو حسنة في بلوك 3 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.