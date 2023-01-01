مشاهد مثيرة لكمين كتائب “القسام” فتك بجنود إسرائيليين في حي “تل الهوا” غرب مدينة غزة..
السبت 10 أغسطس 2024 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/
بثت كتائب القسام مشاهد لكمين أعدته لقوات الاحتلال قبل نحو 8 أشهر، في منطقة مسجد البراء، في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.
وتظهر اللقطات تحضير مقاتلي القسام موقع الكمين، في شهر كانون أول/ ديسمبر 2023، عبر زرع العبوات الناسفة والألغام، وقالت إن المقاتلين انتظروا في العقد القتالية منذ ذلك الوقت قدوم قوات الاحتلال لإيقاعها.
ووفقا للمشاهد، فإن مقاتلي القسام كانوا يرصدون قوات الاحتلال، عبر طائرة مسيرة، إضافة إلى كاميرات مراقبة في المنطقة المستهدفة بالكمين، وقاموا بمهاجمة مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال، بواسطة قذيفة مضادة للتحصينات.
وبعد وصول قوة مدرعة للاحتلال إلى موقع الكمين، وتقدم القوات الراجلة، تم تفجير عبوة شواظ بالجنود، وقتل وإصابة عدد منهم، تلا ذلك تفجير عبوة مضادة للأفراد بالجنود المتبقين.
وهرب عدد من الجنود إلى إحدى الدبابات، ليقوم مقاتل من القسام باستهدافها بواسطة قذيفة الياسين 105 وإصابتها بصورة مباشرة.
وقام مقاتلو القسام بتفجير عبوة ناسفة في قوة أخرى للاحتلال، حاولت التقدم نحو ركام أحد المساجد، ما أدى إلى إيقاعهم مباشرة بين قتيل وجريح.