إيران تنشر مشاهد جديدة لتعقبها سفن حربية أمريكية وحاملة طائرات في مضيق هرمز

طهران/ وكالات/

نشرت إيران مشاهد التقطتها طائرة مسيرة لها وهي تتعقب حاملة طائرات وسفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تظهر أن تحركات السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس ثيودور روزفلت، كانت تراقبها طائرات إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز.

وذكر التلفزيون الإيراني أن المشاهد التقطت قبل عدة أيام.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية يمكن إغراقها بصاروخ كروز، وأن إغراق السفن الحربية المرافقة لها لن تحتاج إلا إلى صاروخ واحد.

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ونشرت الولايات المتحدة حاملات طائرات وسفن حربية في الخليج العربي تحسبا لهجوم إيراني يستهدف إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي.