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مصادر اسرائيلية : صفقة تبادل الأسرى المحتملة قد تُنفذ في غضون أيام بعد اجتماع الخميس

السبت 10 أغسطس 2024 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية : صفقة تبادل الأسرى المحتملة قد تُنفذ في غضون أيام بعد اجتماع الخميس



القدس المحتلة / سما/
قالت مصادر مطلعة على محادثات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إنّه في حال تم الاتفاق خلال الاجتماع المرتقب الخميس المقبل، بمشاركة أطراف وقف إطلاق النار بغزة، فإنه “من الممكن تنفيذ الاتفاق بعد ذلك بأيام”.
ونقلت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية عن مصدر مطلع على المباحثات، لم تسمه، قوله إنه إذا “تم جسر الخلافات بين الطرفين، فسيكون من الممكن بدء الاتفاق خلال أيام بعد القمة الخميس المقبل”.والخميس الماضي، دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الأربعاء أو الخميس المقبلين، بالدوحة أو القاهرة، وذلك في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاث المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن.
بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى مكان سيتم تحديده لاحقا للمشاركة في مباحثات صفقة التبادل (بين تل أبيب وحماس).
وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة، إنّ المسؤولين في إسرائيل يرون المحادثات المرتقبة بأنها “قمة الفرصة الأخيرة”.
وأكدت الهيئة، نقلا عن مصادرها، أنّ إسرائيل متمسكة بمطالبها بالسيطرة على محور فيلادلفيا، والتأكيد على أن حماس لن تبقى في معبر رفح.
كما تطالب إسرائيل بزيادة عدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم وترحيل الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، موجب الصفقة إلى خارج قطاع غزة، وفق ذات المصدر.
وحسبما ذكرت مصادر لهيئة البث، فإنه من المتوقع أن تعقد قمة الخميس في الدوحة، لكن لم يتحدد بعد من سيستضيفها، مصر أم قطر.
ومن المنتظر أن يترأس رئيس الموساد ديفيد برنياع، الوفد الإسرائيلي، وفق الهيئة.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن، بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل “لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)”، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة منها بقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي، وتحفظ على تلك الشروط كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، باعتبار أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

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