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"جيش" الاحتلال يعترف : إصابة 12 جندياً في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

الجمعة 09 أغسطس 2024 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جيش" الاحتلال يعترف : إصابة 12 جندياً في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة / سما/

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بإصابة 12 جندياً في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ومنذ اندلاع "طوفان الأقصى"، أُصيب 4284 ضابط وجندي، من بينهم 2190 منذ بدء العملية البرية.

كذلك، أعلن "الجيش"، مقتل 689 ضابطاً وجندياً، وإصابة 639 بجروحٍ بالغة الخطورة، منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أنّ 213 ضابطاً وجندياً، ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات، من بينهم 29 جروحهم خطيرة.

وفي السياق نفسه، شَكَت مراسلة ومعلقة شؤون المجتمع الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حِن أرتسي سرور، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى، وحالات الإصابات الخطرة في صفوف "الجيش" الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة، سواء في الجبهة الجنوبية (قطاع غزّة) أو في جبهة الشمال (لبنان).

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