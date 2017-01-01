أبو عبيدة: القسام تبايع السنوار وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته ...

غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مبايعتها ليحيى السنوار، الذي تم اختياره رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية، وأكدت جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته.

جاء ذلك في بيان نشره أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجمعة، عبر حسابه على منصة تلغرام.

وقال أبو عبيدة، في بيانه، إن “كتائب القسام تبايع القائد المجاهد يحيى السنوار، وتؤكد جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته”.

وأضاف أن كتائب القسام “ترى بأن اختيار السنوار، رئيسا لحماس، خلفا لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها، بفضل الله تعالى”.

والثلاثاء، أعلنت حماس، اختيار زعيمها بقطاع غزة يحيى السنوار (61 عاما) رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي تم اغتياله بالعاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز، بهجوم نسب إلى تل أبيب.

وأوضحت الحركة، في بيان آنذاك، إنه تم اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد “مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية”.

وعبرت الحركة عن ثقتها بـ”السنوار قائدا لها في مرحلة حساسة وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد”.

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحماس، انتخب السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.

وتعتبر إسرائيل، السنوار، مهندس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم؛ فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة التي أسمتها “السيوف الحديدية”.

وتتزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية، إضافة إلى القيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر، عبر غارة جوية على بيروت في 30 يوليو.

وتأتي التوترات المتصاعدة بالمنطقة على خلفية حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر، والتي خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.