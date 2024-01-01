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أونروا": مقتل 205 من عمال الإغاثة في غزة منذ 7 أكتوبر

الجمعة 09 أغسطس 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا": مقتل 205 من عمال الإغاثة في غزة منذ 7 أكتوبر



غزة / سما/

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، عن مقتل 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت الوكالة الأممية، في بيان، بأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية.

وقالت إن "عدد قتلى العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة ارتفع إلى 205، منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضافت أن "9 من كل 10 أشخاص في عزة نزحوا، وأن بعضهم هُجّر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".

وأوضحت أن النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات بسبب أن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل.

وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها في غزة.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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