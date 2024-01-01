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جرافات الاحتلال تجرف اراضي في اسكاكا

الجمعة 09 أغسطس 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تجرف اراضي في اسكاكا



سلفيت/ سما/

جرفت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مساحات واسعة من أراضي مواطني اسكاكا شرق سلفيت، واقتلاع لاشجار الزيتون.

وقال رئيس مجلس قروي اسكاكا اسامة ظاهر: " ان جرافتين ومنذ ساعات صباح هذا اليوم، جرفت اراضي المواطنين في منطقة "قنية" واقتلاع لاشجار الزيتون المعمرة، وذلك لصالح شق طرق لمستوطنة "نيفي نحميا" المقامة على اراضي المواطنين، مشيرا إلى أن المنطقة التي يقوم الاحتلال بتجريفها تبعد عن اراضي المواطنين مسافة 100م.

واشار ظاهر الى ان الاحتلال يواصل أعمال تجريفه لاراضي المواطنين لتوسعة مستوطناته.

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