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منظمة حقوقية: الاحتلال استهدف بصورة منهجية 9 مدارس خلال 8 أيام بغزة

الجمعة 09 أغسطس 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة حقوقية: الاحتلال استهدف بصورة منهجية 9 مدارس خلال 8 أيام بغزة



غزة / سما/

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان تكثيف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المدارس التي تؤوي نازحين سياسة ممنهجة للتهجير القسري.

واشار الى ان التصعيد ضد المدارس يتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها.

وقال" وثقنا قصف طائرات الاحتلال المباشر 9 مدارس تستخدم مراكز إيواء خلال 8 أيام وتدميرها على من فيها".

واضاف"تسببت هذه الهجمات في استشهاد 79 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساءو تتبع منهجية قصف الاحتلال يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة".

وجاء في البيان" تتبع منهجية قصف الاحتلال يشير إلى وجود سياسة لحرمان المدنيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيا".

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