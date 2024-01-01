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واشنطن تدعو إسرائيل إلى التحقيق في الاعتداء الجنسي الشنيع على الأسرى الفلسطينيين

الجمعة 09 أغسطس 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدعو إسرائيل إلى التحقيق في الاعتداء الجنسي الشنيع على الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتداءات الجنسية على السجناء الفلسطينيين على أيدي جنود إسرائيليين بالـ "مروعة"؛ وقالت إن على إسرائيل التحقيق "بسرعة" و"إلى أقصى حد"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي.

وأشارت شبكة CNN إلى أن هذا الإعلان جاء بعد أن حصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية على فيديو مراقبة مسرب يظهر جنودا إسرائيليين يعتدون جنسيا على سجين فلسطيني في قاعدة سدي تيمان في صحراء النقب.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الفيديو المسرب ولا تعليقات من وزارة الخارجية، حسبما أشارت شبكة CNN.

وقال تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن السجناء الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي منذ 7 ت1/أكتوبر، وأن 53 منهم على الأقل لقوا حتفهم في الحجز.

كما تحدثت العديد من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالتفصيل عن التعذيب والانتهاكات في المعتقل.

في يوليو/تموز، في أعقاب غضب دولي من التقارير عن الانتهاكات في مركز احتجاز سدي تيمان، قال نتنياهو للمحكمة العليا الإسرائيلية إنه أمر بإنهاء الحبس طويل الأمد في مركز الاحتجاز، وقصر استخدامه على الاستجوابات الأولية والإيقاف المؤقت.

ووفقاً لبيان الحكومة الإسرائيلية المقدم إلى المحكمة في ذلك الوقت، فإن الغالبية العظمى من السجناء تم نقلهم بالفعل من السجن الصحراوي.

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