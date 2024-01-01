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سكاي نيوز : حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي لهذه الأسباب…

الجمعة 09 أغسطس 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سكاي نيوز : حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي لهذه الأسباب…



ابو ظبي/سما/

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن حركة حماس طالبت، في مفاوضات صفقة التبادل، بقوة بإطلاق سراح القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، وقادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وأشارت المصادر إلى أن مطلب حماس لقي قبولا ودعما من الوسطاء والجانب الأميركي الداعي إلى فكرة السلطة المتجددة كون مروان البرغوثي يمثل التيار الوطني ويلقى قبولا شعبيا واسعا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت، أن مطلب حماس بإطلاق سراح البرغوثي جاء من قناعة الحركة بعدم قدرتها على العودة للحكم في غزة وتعتبر أن البرغوثي الأقرب والأكثر أمنا لها كمظلة للحكم في غزة.

وكانت تقارير أشارت في فبراير الماضي إلى أن اسم مروان البرغوثي طرح في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

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