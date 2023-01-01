القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 39699 شهيدا، و91722 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

_ الرئيس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2023

_ أبو ردينة: دولة الاحتلال دخلت مرحلة العزلة والرفض الدولي

_ إصابات واعتقالات في الضفة والاحتلال يفجر منزل الشهيد مؤمن مسالمة في دورا

_ "الصحة" تعلن وصول "وحدات الدم" و"أدوية الهيموفيليا" إلى غزة

_ وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبق بلال الحسن

_ إسرائيل تلغي تأشيرات البعثة الدبلوماسية للنرويج لدى فلسطين... وأوسلو تتوعد بالرد

_ الأمم المتحدة: تجب المساءلة بشأن الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني والتهجير بالضفة مستمر

_ مساع إسرائيلية لـ"شرعنة" إعادة الاستيطان في قطاع غزة

_ الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا ومصر تدين تصريحات سموتريتش بشأن تجويع غزة

* "الأيام":

_60 شهيدًا.. الاحتلال يقصف مدرستين ويبدأ هجومًا واسعًا على خان يونس

_ إسرائيل تلغي الصفة الدبلوماسية لأفراد بسفارة النرويج يعملون في فلسطين

_ بيان قطري مصري أميركي مشترك يدعو لاستئناف محادثات التبادل

_ تنديد دولي بتصريحات سموتريتش: "تجويع المدنيين عمدًا جريمة حرب"

_ إصابتان بالرصاص في قلقيلية وتفجير منزل عائلة شهيد بدورا

_ متظاهرون لهاريس: لن نصوت لصالح الإبادة الجماعية

* "القدس":

_ أمريكا تدفع بأحدث طائراتها إلى المنطقة

_ جراثيم وأمراض تفتك بأطفال القطاع.. استشهاد وإصابة العشرات بغارة على مدرستين للنازحين

_"أونروا": ارتفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة الى 300%

_ مفوضية حقوق الانسان: مشاهد الاغتصاب في "سديه تيمان" صادمة

_ إصابات واعتقالات بالضفة

_ الشيخ صبري لـ"القدس": إبعادي عن الأقصى لن يقطع علاقتي به