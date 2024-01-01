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جيش الاحتلال يحتجز خمسة مزارعين ويعتدي عليهم غرب سلفيت

الجمعة 09 أغسطس 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحتجز خمسة مزارعين ويعتدي عليهم غرب سلفيت



القدس المحتلة/سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، خمسة مزارعين في منطقة وادي قانا غرب دير استيا شمال غرب سلفيت، واعتدت عليهم بالضرب.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، بأن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين الخمسة لساعات، وقامت بمصادرة أجهزة الاتصال الخلوية الخاصة بهم، ونشرت صورهم على مجموعات التواصل الاجتماعي، واعتدت عليهم بالضرب والتنكيل.

وأضاف سلمان أن المزارعين سالم جهاد منصور، نسيم ناصر منصور، والأشقاء محمد وأحمد ومحمود عبد الفتاح زيدان، يتواجدون باستمرار في منطقة وادي قانا لرعاية مواشيهم والاعتناء بها.

وأشار سلمان إلى أن اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين في وادي قانا قد ازدادت بهدف التضييق عليهم ودفعهم لهجر المنطقة، وتوسيع المستوطنات على حساب أراضي المواطنين، على الرغم من أن الاحتلال صنّف منطقة وادي قانا كمحمية طبيعية.

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