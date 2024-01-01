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الشاباك" : محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي

الجمعة 09 أغسطس 2024 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك" : محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي



القدس المحتلة/سما/

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رصد محاولات من عملاء تابعين للاستخبارات الإيرانية، لتجنيد إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي "بهدف تنفيذ مهام قد تضر بأمن تل أبيب"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رصد عدة حسابات وهمية، تستخدمها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وتم التعرف عليها، ومراقبتها.

وذكرت الصحيفة، أنه تم العثور على منشورات تمت كتابتها بواسطة أجهزة الاستخبارات الإيرانية في مجموعات وقنوات على منصة "تليجرام"، قائلة إن المنشورات عرضت وظائف "مثيرة"، مع وعد برواتب مرتفعة عند إتمام المهام المطلوبة.



كما تضمنت المنشورات "رابطاً" يُطلب من المجيبين عليه، ملء بياناتهم الشخصية من خلاله، وامتنع عدد كبير من الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه الرسائل عن الرد عليها، وقاموا بالإبلاغ عنها للأجهزة الأمنية، بحسب "الصحيفة".

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