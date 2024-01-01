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بيروت : شهيدان بقصف من مسيرة والاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله

الجمعة 09 أغسطس 2024 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : شهيدان بقصف من مسيرة والاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله



بيروت /سما/

أفات وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، باستشهاد شخصين في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت هجوما على مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية وعلى بنى تحتية تابعة للجماعة في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وأضاف الناطق على منصة "إكس "أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت أيضاً منصة إطلاق صواريخ استخدمها مقاتلو حزب الله في إطلاق قذائف صاروخية، الخميس.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الخميس، بأن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة إسرائيلية على بلدة حناويه في قضاء صور بجنوب البلاد.


وتصاعدت مؤخراً حدة القصف المتبادل اليومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، والذي تفجر عقب بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وتتزايد المخاوف من احتمال انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة بعدما توعد حزب الله بالثأر لمقتل القائد العسكري بالجماعة فؤاد شكر، كما توعدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

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