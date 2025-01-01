308 أيام من العدوّان على قطاع غزة.. شهداء بالعشرات واستهداف مدارس ومربعات سكنية

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 308 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 22 شهيد و 77 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,699 شهيد و 91,722 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأجبرت إسرائيل عشرات الآلاف من المواطنين على النزوح مجدداً من القرى الشرقية لخان يونس تحت وقع القصف المدفعي والغارات الجوية وأوامر الإخلاء.

وارتقى شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان شرقي خانيونس فيما ارتفع عدد شهداء عائلة أحمد في القرارة إلى ستة.

وبدأت آليات الاحتلال عملية توغل في بلدة القرارة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأغارت قوات الاحتلال على مبنى مخلى قرب مسجد معاوية غرب رفح.

وانتشل المسعفون جثماني مواطنين من غرب رفح.

وسط القطاع

وارتقى أربعة شهداء في استهداف منزل يعود لعائلة مطر غرب مخيم النصيرات، وهم أربعة أشقاء من عائلة مطر: ياسر، ياسمين، إخلاص وأحمد أكرم مطر.

وارتقى شهيدان وعدة إصابات جراء استهداف منزل لعائلة المدفعي بالقرب من شارع السكة شمال مخيم المغازي وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرة باستهداف مربع سكني وسط مخيم البريج ما أدى لاستشهاد 15 مواطناً فلسطينياً نُقلوا إلى مشفى العودة بالنصيرات مع ثلاثة شهداء ارتقوا في قصف على محيط شركة الكهرباء.

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف منزل لعائلة حويلة في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل أكد الدفاع المدني ارتفاع عدد الشهداء في مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود إلى 16 شهيد و 35 جريح.

وقالت مصادر طبية إن 11 شهيداً هم من عائلة مهاني.

وكان خمسة مواطنين قد ارتقوا في قصف على تجمع للمواطنين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.