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الكشف عن بنك أهداف ستضربه إيران وحزب الله في عمق إسرائيل في ردهما على اغتيال هنية وشكر..

الجمعة 09 أغسطس 2024 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن بنك أهداف ستضربه إيران وحزب الله في عمق إسرائيل في ردهما على اغتيال هنية وشكر..



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تتوقع أن تكون مقرات استخباراتية لديها هدفا لـ”حزب الله” اللبناني وإيران في ردهما على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.
كما تحدث تقرير لموقع “أكسيوس” الأمريكي عن مخاوف إسرائيلية جدية من احتمال قيام “حزب الله” باستهداف مواقع عسكرية واستخباراتية حساسة في قلب تل أبيب.

ووفقا لـ”أكسيوس”، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن “حزب الله” قد يستهدف مواقع استراتيجية في تل أبيب، وتشمل الأهداف المحتملة مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط تل أبيب، ومقر جهاز الموساد، بالإضافة إلى منشآت استخباراتية أخرى في شمال المدينة.
هذا وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن “حزب الله سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية”.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد أكد في وقت سابق خلال خطاب متلفز بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال شكر، أن الرد “آت، قويا، مؤثرا، وفاعلا وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور، هذه الفرضيات موجودة، فهذه معركة كبيرة والاستهداف خطير”.

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