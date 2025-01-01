الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية "هجومية" واسعة في خانيونس جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، بدء الفرقة 98 عملية "هجومية" في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش في بيانه، بأن العملية العسكرية تأتي نظرا لورود معلومات استخبارية عن وجود مسلحين وبنى تحتية في المنطقة، وفي إطار الجهود الهادفة إلى ضرب المنظمات المسحلة في قطاع غزة أثناء محاولتها الإعمار.

وجاء في البيان، "️خلال الهجوم تحارب القوات فوق وتحت الأرض بتزامن إلى جانب تطهير المنطقة من المخربين والعثور على وسائل قتالية وبنى إرهابية وتدميرها". وفق قوله

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه مع بداية دخول القوات إلى المنطقة شنت طائرات سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفًا ل حماس في خانيونس، ومن بينها مستودعات أسلحة ومجمعات التقاء لمسلحين. وفق البيان

وادعّى أنه خلال الغارات تم القضاء على عدد من عناصر حماس على المستوى التكتيكي كانوا يعملون في مجالات القنص واطلاق قذائف الهاون نحو قوات الاحتلال، وإسرائيل.

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس في جنوب قطاع غزة.