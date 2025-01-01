  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية "هجومية" واسعة في خانيونس جنوب قطاع غزة

الجمعة 09 أغسطس 2024 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية "هجومية" واسعة في خانيونس جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، بدء الفرقة 98 عملية "هجومية" في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش في بيانه، بأن العملية العسكرية تأتي نظرا لورود معلومات استخبارية عن وجود مسلحين وبنى تحتية في المنطقة، وفي إطار الجهود الهادفة إلى ضرب المنظمات المسحلة في قطاع غزة أثناء محاولتها الإعمار.

وجاء في البيان، "️خلال الهجوم تحارب القوات فوق وتحت الأرض بتزامن إلى جانب تطهير المنطقة من المخربين والعثور على وسائل قتالية وبنى إرهابية وتدميرها". وفق قوله

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه مع بداية دخول القوات إلى المنطقة شنت طائرات سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفًا ل حماس في خانيونس، ومن بينها مستودعات أسلحة ومجمعات التقاء لمسلحين. وفق البيان

وادعّى أنه خلال الغارات تم القضاء على عدد من عناصر حماس على المستوى التكتيكي كانوا يعملون في مجالات القنص واطلاق قذائف الهاون نحو قوات الاحتلال، وإسرائيل.

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط من لواء ناحال بجروح خطرة خلال معارك وقعت أمس في جنوب قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح أميركي غربي .. نهاية الحرب في غزة مقابل تجنب رد محور المقاومة القادم..

استباقا لرد محور المقاومة : مصر تسعى لإعلان التهدئة بغزة خلال ايام ..

السنوار ينقل للوسطاء المصريين موقفا ثابتا بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

كاتب اسرائيلي: طموح السنوار لعام 2025 قد ينهي الحرب

بتوجيهات من السنوار.. الحية سيواصل قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

مبعد من الضفة..الاحتلال يعلن اغتياله القيادى بحماس نائل السخل في غزة

الأخبار الرئيسية

"الغارديان" تكشف عن خطة بديلة تدرسها إيران للرد على اغتيال هنية..

خبير الصواريخ موطي شيفر : القبّة الحديديّة أكبر خدعةٍ عالميّةٍ وخلال الهجوم الإيرانيّ لم تُسقِط صاروخًا واحدًا

الكشف عن بنك أهداف ستضربه إيران وحزب الله في عمق إسرائيل في ردهما على اغتيال هنية وشكر..

قادة مصر وقطر واميركا: حان الوقت لوضع حد للمعاناة بغزة واستئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دون أي تأجيلات

السنوار ينقل للوسطاء المصريين موقفا ثابتا بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية