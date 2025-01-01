تقديرات اسرائيلية : حزب الله سيهاجم بشكل منفصل عن ايران …

القدس المحتلة/سما/

تشير التقديرات في اسرائيل، بحسب القناة 13 الإسرائيلية إلى أن إيران وحزب الله سيهاجمان بشكل منفصل.

وذكرت شبكة سي إن إن بأن حزب الله قد يهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة، بشكل مستقل عن إيران ودون سابق إنذار حيث حزب الله يتقدم بشكل أسرع من إيران في التخطيط للرد على اغتيال قائده. وقال مصدران استخباراتيان للشبكة، إن ذلك على النقيض من إيران التي لا تزال تخطط للرد.

وتقدر إسرائيل الآن أنه بينما تدرس إيران طبيعة ونطاق ردها، فإن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل بشكل كبير - وهو على استعداد لتحمل المخاطر، حتى على حساب حرب شاملة في الشمال، بسبب هجوم سريع وفعال. وبحسب التقديرات، سيحاول حزب الله ضرب هدف عسكري بسلاح لم يستخدمه بعد ضد إسرائيل.