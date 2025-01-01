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الكابينت الإسرائيلي ينعقد في غرفة عمليات تحت الأرض بشكل استثنائي

الخميس 08 أغسطس 2024 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت الإسرائيلي ينعقد في غرفة عمليات تحت الأرض بشكل استثنائي



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بان اجتماع الكابنيت الحربي الليلة سيعقد في غرفة عمليات قيادة الأركان تحت الأرض وبشكل استثنائي .

وسيجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني مساء اليوم عند الساعة 20.30 للنقاش في ظل حالة التأهب القصوى لهجوم مرتقب من إيران وحلفائها.

وعلى غير العادة ستجرى المناقشة في بئر الكرياه في تل أبيب. رغم أنه خلال الهجوم الإيراني السابق في نيسان/أبريل، لم يجتمع الكابنيت في حفرة الكرياه، إلا أنه يجب التأكيد على أن قرار إجراء المناقشة في البئر الآن هو جزء من تمرين، وتوجيهات الشاباك. .

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