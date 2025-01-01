السنوار ينقل للوسطاء المصريين موقفا ثابتا بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

القاهرة/سما/

قالت مصادر لصحيفة "ذا ناشيونال"الإماراتية إن زعيم حركة حماس الجديد يحيى السنوار أبلغ الوسطاء المصريين موقفه من اتفاق تبادل الأسرى .

وقالت مصادر مقربة من وسطاء محادثات وقف إطلاق النار للصحيفة "إن تعيينه قد يعرقل المفاوضات المتوترة بالفعل بسبب موقفه المتشدد من استمرار الحرب في غزة.

وبعد وقت قصير من تعيينه، أجرى السنوار اتصالات مع وسطاء مصريين لنقل رسالته الحازمة، بشروط: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة والإفراج عن الاسرى الفلسطينيين البارزين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.

كما زعمت الصحيفة بأن السنوار ابلغ المصريين بأنه يعارض "بشدة" تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضح السنوار أيضًا أنه يرفض نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب للحفاظ على الأمن حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال أحد المصادر: "بالنسبة ليحيى السنوار، فإن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشكل أولوية قصوى بالنسبة له".

وأضاف المصدر، في إشارة إلى مروان البرغوثي القيادي الكبير في حركة فتح الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على التوالي، "إنه يريد أن يرى إطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ولن يتنازل عن ذلك.