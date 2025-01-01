عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرستين ومنازل في قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد 29 مواطنا، ظهر يوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا 15 شهيدا وعدد من الجرحى بعضهم بحالة الخطر، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستي عبد الفتاح حمود والزهراء بمدينة غزة، إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأضاف المسعفون أنهم انتشلوا 8 شهداء عقب قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، و6 شهداء نتيجة قصف منزل شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.

كما أكد مسعفون من الهلال الأحمر أنهم تمكنوا من انتشال 3 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة مواطنين بمنطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط القطاع.

واستُشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، يوم الخميس، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.