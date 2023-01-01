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5 شهداء وإصابات جراء استهداف منزل في خان يونس

الخميس 08 أغسطس 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء وإصابات جراء استهداف منزل في خان يونس



خانيونس /سما/

أفاد الدفاع المدني بغزة، اليوم الخميس باستشهاد 5 وإصابة اثنين آخرين إثر استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة أحمد في منطقة القرارة شرقي خان يونس.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39699   شهيدا، و91722 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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