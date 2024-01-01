  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: هدفنا تدمير حماس ورؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة

الخميس 08 أغسطس 2024 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: هدفنا تدمير حماس ورؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، إن هدفنا في  غزة تحقيق نصر حاسم على  حماس بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو في حديث لمجلة "التايم" الأمريكية، إننا "لا نواجه حماس فحسب بل محورا إيرانيا متكاملا وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع".

وأشار إلى أن "اتساع رقعة الحرب في  غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها".

وتابع "أقدم اعتذاري عن هجمات 7 أكتوبر وآسف بشدة لأن شيئا كهذا حدث، وأفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد".

وشدد نتنياهو على أن "الهدف هو تدمير قدرات حماس بالكامل والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي"

وقال "أرغب في رؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة وربما بدعم من الشركاء الإقليميين، كما أرغب بعد خروج حماس من السلطة في تجنيد الدول العربية للمساعدة بتنصيب كيان لا يهدد إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

مقترح أميركي غربي .. نهاية الحرب في غزة مقابل تجنب رد محور المقاومة القادم..

"معاريف" : صفقة عسكرية مصرية تركية ضخمة قد تقلب موازين القوى بالمنطقة

اسرائيل تستغرب تصريحات البيت الابيض حول قرب التوصل إلى تهدئة مع حماس !!!

"رويترز" : إسرائيل تعيش توترا كبيرا في انتظار هجوم المحور

"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

مصر لشركات الطيران: لا تحلقوا في سماء إيران في الساعات التالية اليوم وغدا..

جنرال إسرائيلي: أي هجوم على “حزب الله” وإيران سيؤدي إلى حرب إقليمية ولا يمكننا خوض المعارك دون دعم أمريكي

الأخبار الرئيسية

استباقا لرد محور المقاومة : مصر تسعى لإعلان التهدئة بغزة خلال ايام ..

موقع اميركي: إيران تعيد النظر في رد قاسٍ ضد إسرائيل..

مقترح أميركي غربي .. نهاية الحرب في غزة مقابل تجنب رد محور المقاومة القادم..

"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

ليبرمان: نخوض حرب استنزاف منذ 10 أشهر دون جدوى وقطيعة بين نتنياهو وغالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية