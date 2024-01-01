  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة الكاتب والصحافي الفلسطيني بلال الحسن وترقب دفن جثمانه في الرباط

الخميس 08 أغسطس 2024 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الكاتب والصحافي الفلسطيني بلال الحسن وترقب دفن جثمانه في الرباط



الرباط/سما/

توفي اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس الصحافي والسياسي الفلسطيني بلال الحسن الذي أقام سنوات في المغرب وحمل الجنسية المغربية. وعلمت اليوم24″، أن عائلته ترغب في دفنه في الرباط وتعمل على اتخاذ الإجراءات لنقل جثمانه من باريس خلال الأيام المقبلة.

يعتبر بلال الحسن من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، حيث كان عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا لمجلسها الوطني، كما أنه كان من أبرز الصحافيين والكتاب العرب.

ينحدر بلال الحسن من أسرة فلسطينية عريقة، فهو شقيق خالد الحسن منظر الثورة الفلسطينية الذي ترأس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي عرف بعلاقته الخاص مع قادة في الخليج ومع الملك الحسن الثاني، وهو أيضا شقيق الراحلين هاني الحسن وعلي الحسن، وهما أيضا من الشخصيات الفلسطينية المعروفة. كما أنه عم سعيد الحسن، منسق المؤتمر العام لنصرة القدس.

ولد  بلال عام 1939 في حيفا/فلسطين، وعاش متنقلا بين عدة عواصم منها بيروت، دمشق، تونس والرباط واستقر في باريس التي توفي فيها.

عرف بلال بانتقاده لاتفاق أوسلو، واهتم بالدفاع عن حق العودة للفلسطنيين. وكتب مئات المقالات حول القضية الفلسطينية وحول قضايا عربية مختلفة
ويعتبر بلال من جيل الصحافيين العرب الذين اسسوا الصحافة العربية الحديثة في الستينيات انطلاقا من لبنان بعدما هاجر إليها من حيفا بفلسطين إثر النكبة.
بدأ يكتب في مجلة « الحرية » التي كانت تصدرها حركة القوميين العرب من بيروت، وكان ضمن كتابها الروائي غسان كنفاني.

كما كان بلال من مؤسسي جريدة « السفير » اللبنانية سنة 1974. وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، اضطر لمغادرة بيروت والاستقرار في دمشق، وفيها ازداد نشاطه الصحافي والسياسي.
ومن دمشق انتقل إلى تونس ليشرف على تأسيس صحيفة « اليوم السابع » وهي مجلة فلسطينية دعمها ياسر عرفات، وعرفت بمشاركة كتاب عرب وأدباء ومفكرين معروفين منهم جوزيف سماحة، مدير التحرير، ومحمود درويش، اميل حبيبي، سميح القاسم، شاكر مصطفى، حسن حنفي، محمد عابد الجابري، طارق البشري، صلاح محمد ابراهيم، أنور عبد الملك، برهان غليون، محمد الباهي. وقد كان بلال الحسن رئيسا للتحرير.

في سنة 1991، توقفت صحيفة اليوم السابع، فعمل بلال الحسن في صحيفة « الحياة » التي تصدر من لندن ثم أصبح كاتبا في صحيفة « الشرق الأوسط »، قبل أن يباغته المرض قبل بضع سنوات حيث توقف عن الكتابة والنشاط السياسي واستقر في العاصمة الفرنسية باريس إلى أن توفي فيها رحمه لله صبيحة اليوم الخميس وينتظر دفن جثمانه في الرباط حسب مصدر من عائلته بعد استكمال إجراءات نقله من باريس.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح أميركي غربي .. نهاية الحرب في غزة مقابل تجنب رد محور المقاومة القادم..

"معاريف" : صفقة عسكرية مصرية تركية ضخمة قد تقلب موازين القوى بالمنطقة

اسرائيل تستغرب تصريحات البيت الابيض حول قرب التوصل إلى تهدئة مع حماس !!!

"رويترز" : إسرائيل تعيش توترا كبيرا في انتظار هجوم المحور

"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

مصر لشركات الطيران: لا تحلقوا في سماء إيران في الساعات التالية اليوم وغدا..

جنرال إسرائيلي: أي هجوم على “حزب الله” وإيران سيؤدي إلى حرب إقليمية ولا يمكننا خوض المعارك دون دعم أمريكي

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: هدفنا تدمير حماس ورؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة

استباقا لرد محور المقاومة : مصر تسعى لإعلان التهدئة بغزة خلال ايام ..

موقع اميركي: إيران تعيد النظر في رد قاسٍ ضد إسرائيل..

مقترح أميركي غربي .. نهاية الحرب في غزة مقابل تجنب رد محور المقاومة القادم..

"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية