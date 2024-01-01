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الاحتلال يقرر ابعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة 6 أشهر

الخميس 08 أغسطس 2024 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر ابعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة 6 أشهر



القدس المحتلة/سما/

ابعدت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

وأوضح خالد زبارقة - محامي الشيخ- أن المخابرات سلمت الشيخ صبري قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة 6اشهر.

واعتقلت القوات الشيخ صبري عصر يوم الجمعة، واستمر التحقيق معه لمدة 5 ساعات على خلفية نعيه الشهيد اسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة، افرجت عنه في ساعات المساء بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية تجديده.

واليوم سلم الشيخ صبري قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة 6 اشهر.

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