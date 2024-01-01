موقع اميركي: إيران تعيد النظر في رد قاسٍ ضد إسرائيل..

طهران / وكالات /

على خلفية التقارير التي تفيد بأن إيران تعيد النظر في الرد على إسرائيل خوفا من حرب شاملة، نشر موقع بوليتيكو الأمريكي صباح اليوم أحد أسباب ذلك، وهو ما يتعلق بطريقة اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية.

المسؤولون الأميركيون قدموا لإيران بيانات تفيد بأن إسماعيل هنية قُتل بقنبلة مفعّلة عن بعد وليس بصاروخ أُطلق من خارج إيران ، وهو ما يجعل انتهاك السيادة أقل خطورة بكثير.

معنى ذلك يقول التقرير أنه إذا تم اغتيال هنية بالفعل بقنبلة وليس بصاروخ أطلق من داخل إيران، فإن ذلك لا يشكل انتهاكا خطيرا للسيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم سقوط مدنيين نتيجة الاغتيال ساعد أيضاً في نزول طهران عن الشجرة العالية. وعلى الأرجح فان الرد المتوقع سيكون مدروسا أكثر من الخطة الأصلية.