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الأمم المتحدة: يجب "المساءلة" بشأن اعتداء جنود اسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني

الخميس 08 أغسطس 2024 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: يجب "المساءلة" بشأن اعتداء جنود اسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني



القدس المحتلة/سما/

دعت الأمم المتحدة إلى "ضمان المساءلة"، بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قبل جنود بجيش الاحتلال الإسرائيليّ في سجن "سديه تيمان".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، ردًّا على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول الأممي: "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين".

وأضاف: "زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".

وأكد أنه يجب التحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، بشكل شامل يضمن المساءلة. 

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