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"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

الخميس 08 أغسطس 2024 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...



القدس المحتلة / سما/

 تناولت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية السيناريو الأسوأ للحرب المتوقعة في ظل انتظار الرد على اغتيال القائدين اسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وقالت الصحيفة إن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا.

وأشارت الى أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله.

وبينت الصحيفة أن رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، مبينة أن حزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم، وقد يستمر ساعات حتى أيام معدودة.

وأشارت الى أنه من المتوقع أن يكون هجوم حزب الله الأوسع منذ انتهاء الحرب في عام 2006.

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