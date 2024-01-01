307 -شهداء بالعيوما من العدوان ..عشرات الشهداء والجرحى وقصف خيام النازحين بخان يونس

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٠٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢٤ شهيد و ١١٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٩٦٧٧ شهيد و ٩١٦٤٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتفعت بشكل لافت حدة الغارات الاسرائيلية على خيام النازحين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وادّت الغارات على خان يونس خلال الساعات الأخيرة إلى استشهاد ١٨ مواطن واصابة العشرات.

واستشهد الأشقاء الثلاثة أحمد وأسامة وليلى زاكر أبو خاطر في قصف استهدف منزلهم شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة "الاغا" في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع دون اصابات.

واستشهدت المواطنة سومة عواد الفجم في قصف منزلٍ بصاروخ من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووقعت عدة إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حسنة وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال خيام النازحين في قرية عبسان شرق خان يونس ما اسفر عن خمسة شهداء وعدد من الجرحى.

واستشهد اربعة مواطنين بقصف اسرائيلي لدراجة نارية في محيط مسجد الشافعي غرب خان يونس.

كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة النجار بقصف خيمة يعيشون بها شرق خان يونس.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسط القطاع

واعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي استشهاد احد أفرادها الفلسطينيين الليلة بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية.

وقصف طيران الاحتلال أحد طوابق برج جبريل في شارع البيئة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق مدينة دير البلح وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى خمسة شهداء وسبعة جرحى بعد استهداف منزل لعائلة شلدان في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف منزل لعائلة حمادة بحي التفاح وهو المنزل الثاني الذي يقصف للعائلة خلال ٢٤ ساعة .

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً في شارع احمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي جباليا انتشل المسعفون شهيد جراء قصف الاحتلال منزلا شرق المخيم .

وتمكنت فرق الدفاع المدني من⁠ السيطرة على حرائق كبيرة اندلعت في محالات ومخازن للثلاجات تعود لعائلة "البراوي" بالقرب من مركز دفاع مدني بيت لاهيا، جراء استهداف إسرائيلي.