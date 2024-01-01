"رويترز" : إسرائيل تعيش توترا كبيرا في انتظار هجوم المحور .مستوطنات مهجورة وعمليات سحب اموال جماعية..

رويترز/ وكالات:

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأنّ خدمة الإسعاف الإسرائيلية خزّنت إمدادات الدم في مركز محصّن، تحت الأرض، كما أخرجت مصانع المواد الخطرة، بينما تنتظر "إسرائيل" رداً من إيران وحلفائها.

كذلك، قالت إنّ السلطات البلدية تفحص الملاجئ وإمدادات المياه، في وقتٍ تمّ إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين من المناطق الشمالية، الواقعة في مرمى صواريخ حزب الله منذ بداية الحرب.

كما أصبحت العديد من المستوطنات الحدودية الآن مهجورة.

ووفقاً للوكالة، فإنّ القصف المطوّل من ترسانة حزب الله الصاروخية "قد يصل إلى عمق إسرائيل، وإلى أهداف حسّاسة مثل مدينة حيفا الساحلية في الشمال، والتي تقع ضمن نطاقها تماماً".

وأضافت أنّ عمليات سحب الأموال النقدية الجماعية "تشكّل سيناريو آخر تستعد له السلطات".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أكّد، في وقتٍ سابق اليوم، "حق إيران في الرد المتناسب على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في طهران".