السعودية : اغتيال هنية "انتهاك سافر " للسيادة الإيرانية

الرياض / وكالات /

ندّدت السعودية الاربعاء باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران باعتباره &

39; لسيادة الجمهورية الإسلامية، في أول تعليق علنيّ على الهجوم الذي نُسب إلى إسرائيل.

وقال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال جلسة استثنائية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي إنّ اغتيال هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق يعد انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي... كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين'.