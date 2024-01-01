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اسرائيل تستغرب تصريحات البيت الابيض حول قرب التوصل إلى تهدئة مع حماس !!!

الأربعاء 07 أغسطس 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تستغرب تصريحات البيت الابيض حول قرب التوصل إلى تهدئة مع حماس !!!



واشنطن / وكالات /

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريحات له اليوم "أننا اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتفاق لوقف النار في غزة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار كيربي إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات بشأن صفقة الرهائن وأوضح: "لقد تحدثنا عن وقف إطلاق النار لفترة طويلة، ونحن أقرب إلى تحقيقه من أي وقت مضى. هناك عرض جيد للجانبين و عليهم أن يقبلوا ذلك، لم يتغير شيء، والحاجة لذلك لا تزال كبيرة ونحن نواصل الضغط من أجل ذلك".

من جهتها أشارت مصادر إسرائيلية مشاركة في المفاوضات إلى كلام كبير المسؤولين في البيت الأبيض جون كيربي. بالقول إنهم "لا يستطيعون فهم ما يبني عليه الأمريكيون تفاؤلهم.
واضافت المصادر الإسرائيلية "لم يكن هناك أي شيء رد حماس حتى الآن".

وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإنه بعد انتهاء أيام الحداد في قطر، سيحاولون عقد قمة ستجرى فيها المحادثات، لكن ذلك لم يتم. وفي إسرائيل لا يعرفون ما يحدث بين قطر وحماس، غير أن ذات المصادر قالت بحسب صحيفة يديعوت احرنوت: "من الممكن أن الأميركيين يعرفون شيئاً لا نعرفه، لأن الأميركيين يعملون مع القطريين".

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